به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سنا خدایی ۱۳ ساله از کانون پرورش فکری بشرویه استان خراسان جنوبی جایزه ویژه هیئت داوران بیست‌وچهارمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست جی‌کیوای کشور ژاپن در سال ۲۰۲۴ را دریافت کرد.

در این رقابت بین‌المللی ۸هزار و ۵۱۴ اثر از ۶۸ کشور جهان ارسال شده بود که ۱۶۰ اثر آن به نقاشی‌های ارسال‌شده اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ایران اختصاص داشت.

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک جایزه ویژه هیأت داوران، چهار جایزه اول بخش بین‌الملل و سه دیپلم افتخار بخش بین‌الملل را از این رویداد هنری دریافت کردند.

همچنین ستایش قوی‌بازو ۹ ساله از مرکز شماره ۱ کانون مشکین‌شهر استان اردبیل، زهرا جلیلی ۱۰ ساله از مرکز ۳۷ کانون تهران، محیا اسدی ۱۲ ساله از کانون سنندج استان کردستان و مهشید قاسمی ۱۴ ساله از کانون کهریزسنگ استان اصفهان جایزه اول بخش بین‌الملل مسابقه نقاشی محیط زیست جی‌کیوآی ژاپن را از آن خود کردند و محمدرضا موسایی ۱۳ ساله از مرکز شماره ۲۱ کانون تهران، حنانه نصیری ۱۳ ساله از مرکز شماره ۲ کانون مشکین‌شهر استان اردبیل و زینب رحیمی ۱۴ ساله از کانون نمین استان اردبیل همگی دیپلم افتخار بخش بین‌الملل مسابقه ژاپن را به خود اختصاص دادند.