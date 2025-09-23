به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی افزود: تا کنون ۸۵ درصد از مجموع تولید استان برداشت شده است.

وی بیان کرد: برداشت این محصول از ۲۷ مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد که بیشترین میزان مربوط به شهرستان جم است.

توکلی ادامه داد: پیش بینی می‌شود میزان تولید این محصول در استان بوشهر امسال به ۷۰ هزارتن برسد.

وی گفت: بیشترین رقم‌های لیموترش کاشت شده در استان بوشهر فارس و پرشین است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

توکلی یادآور شد: در سال‌های اخیر با توجه به تغییر اقلیم و گرم شدن چند درجه‌ای دما، کاهش نزولات جوی و کمبود منابع آبی به باغداران توصیه می‌شود، باغ‌های خود را به صورت متراکم و در زیر سایبان احداث کنند تا ضمن محافظت آنها از آسیب‌های احتمالی بهره‌وری نیز افزایش یابد.