رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران روز سه‌شنبه، اول مهر، میزبان چندین عرضه پساب از سوی شرکت فاضلاب تهران خواهد بود که تحویل آنها در محل تصفیه‌خانه انجام می‌شود.

عرضه‌های روز اول مهر بورس انرژی ایران: از پساب تا برش پنتان و بنزین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همچنین، عرضه‌های مهم فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ داخلی شامل ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ۳ هزار تن بنزین شرکت پتروشیمی ایلام و ۳ هزار تن رافینت شرکت پتروشیمی بوعلی سینا است.

رینگ بین‌الملل نیز در این روز عرضه‌هایی از جمله ۳ هزار تن رافینت شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و هزار تن رافینت شرکت پتروشیمی فن‌آوران را خواهد داشت.

در معاملات روزانه بورس انرژی ایران روز ۳۰ شهریور، مجموع ارزش ریالی معاملات به ۵ هزار و ۳۲ میلیارد ریال رسید که ۵۷ درصد آن مربوط به رینگ داخلی فرآورده‌های هیدروکربوری بود.

شرکت پالایش نفت شیراز با عرضه ۳ هزار و ۵۰۰ تن آیزوریسایکل به قیمت پایه ۳۵۶ هزار و ۱۰۴ ریال به ازای هر کیلوگرم، با فروش کامل این محصول، در صدر فروشندگان رینگ داخلی با ارزش معامله‌ای برابر ۱ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال قرار گرفت.

در بخش ابزار‌های مالی، مجموع ارزش معاملات در ۳۱ شهریور به ۲ هزار میلیارد ریال رسید. تابلو سلف موازی استاندارد بورس انرژی، میزبان دادوستد ۵۶ میلیون و ۹۴۳ هزار واحد صندوق سینرژی با ارزش ۱ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال بود. همچنین، ۱۰ میلیون ورقه گواهی صرفه‌جویی گاز غیر اوج در تابلو گواهی صرفه‌جویی با ارزش ۸۳۵ میلیارد ریال معامله شد.