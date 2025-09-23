کاشت نهال درس اول دانش آموزان اسدآبادی در اول مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهزاد شاهمرادی گفت: امروز در اولین روز از آغاز سال تحصیلی کاشت نهال در ۱۲ مدرسه شهرستان اسدآباد داشتیم و هر مدرسه‌ای که فضا برای کاشت نهال داشته باشد آماده کاشت نهال هستیم.

وی افزود: مدارس به ویژه مدارس روستایی می‌توانند از آب‌های سطحی و ذخیره شده درحیاط و پشت بام مدرسه برای آبیاری نهال‌ها استفاده کنند.

شاهمرادی گفت: یکی از موارد شش گانه تربیتی دانش آموزان تربیت اجتماعی و زیست محیطی است و نهال کاری این ساحت تربیتی را تامین می‌کند و امروز درس اول دانش آموزان کاشت نهال بود.