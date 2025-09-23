به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، روسیه یک شهرک جدید در اوکراین را تصرف کرد و این در حالی است که اوکراین از پیشرفت ضدحمله خبر داد.

در این گزارش آمده است: روسیه روز دوشنبه اعلام کرد نیروهایش یک شهرک دیگر را در اوکراین تصرف کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های دو کشور، اوکراین در همان روز از پیشرفت در مقابله با حملات روسیه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهایش کنترل یک شهرک در منطقه دنیپروپتروفسک اوکراین را به دست گرفته‌اند و در روز گذشته به حملات خود علیه ارتش اوکراین در چندین جهت، از جمله خارکیف، دونتسک و خرسون ادامه داده‌اند.

این وزارتخانه افزود: ارتش روسیه تأسیسات صنایع هوانوردی اوکراین، زیرساخت‌های فرودگاه‌های نظامی و مراکزی را که برای ذخیره‌سازی و پرتاب پهپاد‌های دوربرد استفاده می‌شود، هدف قرار داده است.

در همین حال، ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین گزارش داد در همان روز ۱۵۶ درگیری رزمی در خط مقدم رخ داد و نیرو‌های هوایی، واحد‌های موشکی و توپخانه این کشور به مواضع نیرو‌های روسیه حمله کرده‌اند.

همچنین روز دوشنبه، الکساندر سیرسکی فرمانده کل نیرو‌های مسلح اوکراین، اعلام کرد نیرو‌های اوکراینی در محور دونتسک پیشرفت کردند و در عملیات ضدحمله روز گذشته توانستند ۱/۳ کیلومتر مربع از خاک این منطقه را بازپس بگیرند.