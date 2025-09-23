به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: همزمان با اول مهر ماه آغاز سال تحصیلی جدید، با همکاری آموزش و پرورش، پویش ملی درختکاری مهر سبز همزمان با سراسر کشور در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در مدارس کهگیلویه و بویراحمد انجام شد.

مجید نظری با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۲ تاکنون قریب به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال بومی و سازگار با شرایط استان را تولید کرده ایم افزود: امسال در سال سوم این طرح عظیم و ملی حدود ۹۰۰ هزار اصله نهال از گونه های بومی و سازگار را تولید کرده ایم و پویش های مختلف درختکاری و بذرکاری را اجرا خواهیم کرد.