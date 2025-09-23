پخش زنده
معاون سیمای رسانه ملی از «مرکز طرح و برنامه ریزی سیما»، بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی با همراهی جمعی از مدیران ستادی سیما، پس از بازدید از بخشهای مختلف مرکز طرح و برنامه ریزی معاونت سیما و گفت و کوی بی واسطه با کارکنان پرتلاش این مرکز راهبردی، در نشستی تخصصی با کورش مفاخری رئیس و مدیران آن مرکز در جریان جدیدترین اقدامات آن حوزه قرار گرفت.
مرکز طرح و برنامه ریزی سیما، بازوی فکری معاونت سیما است و دارای دو اداره کل طرح و برنامه و برنامه ریزی و مدیریت عملکرد و چهار مدیریت مستقل پژوهش، کنداکتور، مانیتورینگ و ارزیابی است.