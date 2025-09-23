به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست بصیرتی بسیجیان حوزه شهید باکری شهرستان نقده با محوریت دفاع مقدس با حضور فرمانده سپاه در منطقه کهل برگزار شد.

فرمانده سپاه شهرستان نقده با اشاره به اینکه استکبارجهانی قبل از انقلاب نیز با ایران مشکل داشت، افزود: در قرارداد‌های وقت ایران را تقسیم می‌کردند و با کودتای ۱۲۹۹ رضاخان را سر حکومت آوردند تا مستعمره خود بکنند که بعد از آن حکومت پهلوی را تاسیس کردند که گوش به فرمان استکبار باشد و در دوران مصدق نیز با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که خاطره تلخی در ذهن مردم ایجاد کرده‌اند تا به منافع خود در بسیاری از زمینه‌ها بخصوص نفت دست یابند.

سرهنگ محمد زوار انقلاب اسلامی را به رهبری امام (ره) سد راه استکباری دانست و افزود: این دشمنی بعد از انقلاب چند برابر شد، چون بسیاری از منافع خود را از دست داده بودند و از همان اوایل با تحریم اقتصادی و بلوکه کردن سرمایه‌های ایران فشار را زیاد کردند که این اقدام هم تاثیر گذار نبود با کودتا‌های متفاوت دست به شیطنت زدند و نهایتا با استفاده از رژیم بعثی صدام در سال ۵۹ جنگ تحمیلی هشت ساله را به مردم ایران تحمیل کردند.

وی با اشاره به تفاوت‌های چندگانه جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه مشخص شدکه استکبار جهانی هنوز از این ملت دست برنداشته است و در هر دو جنگ به دنبال تسلیم ایران بوده‌اند، در جنگ ۱۲ روزه رژیم کودک کش را تحریک و مجبور به شروع جنگ کردند که خود آنها به آتش بس بسنده کردند و نهایتا پیروز نهایی ایران اسلامی بود و بسیاری از تحلیل گران به آن اذعان داشته‌اند.

وی با اشاره به ترفند‌های مختلفی که استکباری راه انداخته از جمله اسنپ بک و ... گفت: همه اینها نشانه ضعف آنها در مقابل ایران است و به این نتیجه رسیده‌اند که در جنگ ۱۲ روزه نتوانستند در مقابل ایران بایستند و این از ثمرات دفاع مقدس بود که بعنوان قدرت منطقه‌ای مطرح شده‌ایم.

فرمانده سپاه شهرستان نقده در پایان گفت: شباهت هشت سال دفاع مقدس با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را پشتیبانی مردم و انسجام ملی برای دفاع از اعتقادات بود.