

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی در جهانی کرواسی، از ساعت ۲۰ امشب (سه شنبه) در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.

این جشن ملی به مناسبت تجلیل از قهرمانان آزاد و فرنگی کار کشورمان که برای اولین بار در تاریخ کشتی ایران به صورت همزمان بر بام قله کشتی جهان ایستادند، و با حضور ملی پوشان آزاد و فرنگی کاران و جمعی از مسئولان عالی رتبه، هنرمندان و پیشکسوتان و مردم کشتی دوست، توسط شهرداری تهران برگزار می‌شود.