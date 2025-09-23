به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۹:۵۸ امروز به دنبال انفجار یک تانکر سوخت در تعمیرگاهی در شهر مریوان روی داد.

هدایی گفت: به محض دریافت تماس، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و با وجود حضور سریع تیم‌های اورژانس، یک تعمیرکار که هنگام وقوع انفجار داخل تانکر مشغول کار بود، پیش از رسیدن پرسنل جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: در این حادثه تعمیرکار دوم هم بر اثر شدت موج انفجار و خونریزی گسترده به شدت آسیب دید که برای ادامه مداوا به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطر نشان کرد: هنوز علت وقوع انفجار تانکر حمل سوخت مشخص نیست.