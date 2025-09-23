پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، صداوسیما آبادان مجموعهای از ویژهبرنامههای تلویزیونی و رادیویی را برای بازخوانی هشت سال مقاومت و ایثار در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان؛ همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، شبکه آبادان پخش ویژهبرنامههای متنوعی را آغاز کرده است. این برنامهها با هدف یادآوری رشادتهای رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل امروز تهیه و تولید میشود.
در جدول پخش این هفته، بخشهایی همچون گفتوگو با فرماندهان و رزمندگان، مستندهای موضوعی، گزارشهای مردمی از خاطرات دوران جنگ، و همچنین برنامههای فرهنگی و هنری پیشبینی شده است.
برنامه سازان و هنرمندان رسانه ملی اعلام کردند: ویژهبرنامهها در طول هفته دفاع مقدس به صورت گسترده از رادیو و تلویزیون محلی پخش خواهد شد تا بخشی از حماسه و ایثار مردم خوزستان در تاریخ ماندگار شود.