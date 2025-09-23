به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسئول بنیاد علوی استان خراسان رضوی با حضور در شهرستان فیروزه و درآیین بازگشایی مدارس این شهرستان گفت: این تعداد نوشت افزار ایرانی به ارزش مجموع ۶ میلیارد تومان به همت خیران و بنیاد علوی بین دانش آموزان کم برخوردار در استان توزیع شد.

ایمان مستفیه افزود: سهم شهرستان فیروزه هم از این بسته های کمک آموزشی و نوشت افزار ۷۰۰ بسته بود که به دانش آموزان اهدا شد.

.