همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۲۰ هزار بسته کمک آموزشی به همت بنیاد علوی به دانش آموزان مدارس خراسان رضوی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسئول بنیاد علوی استان خراسان رضوی با حضور در شهرستان فیروزه و درآیین بازگشایی مدارس این شهرستان گفت: این تعداد نوشت افزار ایرانی به ارزش مجموع ۶ میلیارد تومان به همت خیران و بنیاد علوی بین دانش آموزان کم برخوردار در استان توزیع شد.
ایمان مستفیه افزود: سهم شهرستان فیروزه هم از این بسته های کمک آموزشی و نوشت افزار ۷۰۰ بسته بود که به دانش آموزان اهدا شد.
