۱۴ هزار و ۶۸۰ دانش آموزان تکابی با جشن آغاز سال تحصیلی جدید ، راهی کلاسهای درس شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور مسؤلان، خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان تعلیم و تربیت و فرهنگیان و دانش آموزان تکاب ۱۴۶۸۰ دانش آموز این شهرستان سال تحصیلی جدید را با آئین خاصی شروع کردند.

مدیر آموزش و پرورش تکاب گفت: ۱۴۶۸۰ دانش آموز تکابی آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.

مقصودی افزود: تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس حال و هوای خاصی به مدارس شهرستان بخشیده و در تمامی مدارس دانش آموزان با به اهتزاز درآوردن پرچم سربلند کشورمان نوای‌ای ایران سردادند.

وی گفت: ۱۵۰ مدرسه در سطح شهرستان از امروز پذیرای دانش آموزان است و امروز اولین روز بهار تعلیم و تربیت با شور و شوق دانش آموزان جلوه خاصی به مدارس بخشید.