به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهاوند گفت: در این شهرستان بیش از ۳هزار هکتار باغ گردو وجود دارد که برداشت این محصول تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

توکل آبشناس کهن سال بودن درختان گردو را یکی از مشکلات باغ داران نهاوندی بیان کرد و افزود: به خاطر حذف درختان کهن سال طرح سرشاخه کاری درختان گردو آغاز شده است.

وی گفت: پیوندک‌های گردو که بیشتر ارقام جدید گردو است به صورت رایگان در اختیار باغداران قرار می گیرد.



