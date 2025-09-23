پخش زنده
به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان، شهدا و ایثارگران، ویژهنامهای اختصاصی با هدف بازخوانی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و معنوی دفاع مقدس تهیه شده است تا نسل امروز بیش از پیش با میراث ارزشمند این هفته در کشورمان آشنا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ویژهنامه هفته دفاع مقدس شامل سه مقاله اصلی که هر یک به جنبهای مهم از این رویداد تاریخی میپردازد که در مقاله نخست با عنوان «ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی هفته دفاع مقدس» آمده است: هفته دفاع مقدس نشان داد که جنگ هشتساله صرفاً یک رویارویی نظامی نبود، بلکه عرصهای برای شکوفایی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی ملت ایران بود و فرهنگ ایثار و شهادت، مشارکت زنان در پشت جبهه و حضور پرشور جوانان در خط مقدم، جلوهای از این ظرفیتهاست و همچنین، شکلگیری ادبیات، هنر و خاطرهنگاری دفاع مقدس سرمایهای ماندگار در حافظه جمعی جامعه ایجاد کرد.
در ادامه نیز، آمده که این ظرفیتها پس از پایان جنگ در قالب نهادها و بنیادهای رسمی استمرار و امروزه بهعنوان سرمایههای اجتماعی، نقش مهمی در برابر تهدیدات نرم ایفا کرد و ملت ایران آموخت که وحدت، ایثار و فداکاری میتواند بنیانی برای پیشرفت و استواری اجتماعی باشد و این ارزشها همچنان چراغ راه نسلهای آینده است.
در مقاله دیگر با موضوع «هفته دفاع مقدس و ساخت هویت نو» آورده شده است: نسبت بر ایرانیت و اسلامیت تمرکز و نشان میدهد که هفته دفاع مقدس توانست تقابل کاذب میان ملیت و دیانت را از میان بردارد و در میدان جنگ، وطندوستی نه در حد شعار بلکه در عمل متجلی و شهادت بهعنوان نماد پاسداری از خاک و ایمان تثبیت و همین تجربه موجب شد هویت ایرانی پس از انقلاب، با ترکیب ایرانیت و اسلامیت معنا یابد لذا نتیجه این فرآیند، شکلگیری هویت نوین ایرانی که بر سه پایه ایرانیت، اسلامیت و روحیه انقلابی استوار و این الگو، بدیلی در برابر ناسیونالیسم وارداتی ارائه و نشان داد که ملیت و دیانت میتوانند در کنار هم، ریشه انسجام اجتماعی و سیاسی باشند و مسیر آینده کشور ایران را روشن کند.
در مقاله بعدی با عنوان «ایمان و معنویت در هفته دفاع مقدس» موضوع حالوهوای جبههها که سرشار از دعا، نماز شب و اشتیاق لقاءالله بود واینکه رزمندگان با وجود کمبود امکانات مادی، به پشتوانه ایمان و توکل به خدا در برابر دشمنان مجهز ایستادند و پیروزیهای بزرگی مانند آزادسازی خرمشهر را رقم زدند و این بُعد معنوی، نقطه تمایز دفاع مقدس از بسیاری از جنگهای دیگردرسایرکشورها بود.
همچنین در این مقاله آمده، ورود بسیج به صحنه نیز جلوهای از همین معنویت بود که توانست توازن نبرد را تغییر و ایمان، ایثار و روحیه جهادی رزمندگان سبب شد تهدید مرگ کارایی خود را از دست بدهد و ملتی شکستناپذیر شود و پیام اصلی این تجربه آن است که سرمایههای معنوی همچنان میتوانند در زندگی امروز الگویی برای مقاومت، پیشرفت و سبک زندگی مؤمنانه باشند.