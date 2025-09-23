نشست «مروری بر کارنامه ۱۰ سال اخیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان» با حضور حامد جعفری، مجید زین‌العابدین و علیرضا شجاع نوری در بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اولین جلسه از سلسله نشست‌های «قرارِ هفت» روز چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۱۰ با موضوع «مروری بر کارنامه ۱۰ سال اخیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان» در بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.

در این نشست حامد جعفری دبیر سی‌وهفتمین دوره، مجید زین‌العابدین دبیر دوره‌های سی‌وچهارم و سی‌وپنجم و علیرضا شجاع‌نوری دبیر دوره بیست‌ونهم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارند.

این نشست به همت جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، مرکز آموزش‌های هنری و سینمایی دارالفنون و اندیشکده امید برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به خیابان ۳۰ تیر، موزه آبگینه، بنیاد سینمایی فارابی مراجعه کنند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.