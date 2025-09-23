دختر تنیسور خراسان رضوی، در جمع برترینهای جهان
دختر ورزشکار خراسان رضوی، در تازهترین ردهبندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، در جمع برترینهای جهان قرار گرفت.
مهشید اشتری که اخیراً در رقابتهای بینالمللی فیدر ترکیه درخشیده بود، با ۸۹ پله صعود، در جایگاه ۲۶۳ جهان ایستاد و بهعنوان یکی از پدیدههای این دوره از رده بندی معرفی شد.
در کنار این موفقیت، شیما صفایی با ۹۸ پله ارتقا، به رتبه ۱۸۵ رسید، الینا رحیمی با صعود ۱۱۶ پلهای در رده ۲۷۶ ایستاد و ندا شهسواری، کاپیتان تیم ملی نیز جایگاه ۲۳۲ جهان را در اختیار دارد.
این جهشهای تاریخی، بهویژه افتخارآفرینی نماینده خراسان رضوی در عرصه جهانی، بیانگر پیشرفت چشمگیر بانوان تنیس روی میز ایران است.