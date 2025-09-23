سرانجام وی به عنوان امدادگر افتخاری در بیمارستان صحرایی نیروی دریایی خدمت می کند.

نسرین ژولایی امدادگر دلیری شد که دستانش مرهم زخم رزمندگان می شود بانویی که در هیاهوی جنگ، بهشتی از عشق و ایثار ساخت وی همسر جانباز، است و نماد صبر و مقاومت.