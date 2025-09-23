به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت‌های دوچرخه سواری جام آزاد تبریز دختران و پسران در رده‌های سنی پایه، روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار امام شهر تبریز برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها ۳۰ دوچرخه سوار پسر و ۱۲ نفر دختر از استان‌های اردبیل، گیلان، زنجان، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در رده سنی نوجوانان حضور پیدا کردند و در ماده‌های ۲۰۰ متر سرعت، ۲۰۰۰ نیمه استقامت و دور حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات رکاب‌زنان کردستانی موفق به کسب ۵ مدال طلا و برنز در هر دو بخش دختران و پسران شدند.

در ماده ۲۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر «روژینا اعظمی» بانوی خوش آتیه کردستانی به دو نشان زرین طلا دست پیدا کرد و در بخش دور حذفی این مسابقات با ایستادن بر سکوی سوم صاحب نشان برنز شد.

همچنین «الینا گلنازی» دیگر بانوی دوچرخه سوار کردستانی توانست در بخش دور حذفی عنوان قهرمانی و نشان ارزشمند طلا را از آن خود کند.

در نتایج بخش پسران نیز «ژیار نوروزی» به نمایندگی از استان کردستان در ماده ۲۰۰ متر جایگاه نخست و مدال زرین طلا را تصاحب کرد.