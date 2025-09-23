پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بسیجیان گردانهای امنیتی امام علی (ع) و الی بیتالمقدس حوزههای مقاومت بسیج با برگزاری رژه موتوری، اقتدار و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این رژه که با حضور ۴۰۰ بسیجی برگزار شد، موتورسواران بسیجی با حرکت در سطح شهر و محلات میبد توان و آمادگی خود را در عرصههای مختلف به نمایش گذاشتند.
سرهنگ هادی برزگر جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، هدف از این برنامه را نمایش وحدت، توان و حضور همیشگی بسیجیان در صحنههای مورد نیاز انقلاب اسلامی عنوان کرد.
این مراسم با پشتیبانی و همراهی دستگاههای خدماتی و امدادی از جمله اورژانس، آتشنشانی، پلیس راهور، فرماندهی انتظامی، شهرداری و شبکه بهداشت برگزار شد.