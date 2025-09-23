به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امین آقایی یکی از شهروندان دوست‌دار حیات وحش شهرستان صومعه‌سرا، یک قطعه گیلان‌شاه بال سفید و یک قطعه اردک نوک‌پهن را که افراد ناشناس زنده گیری کرده بودند، پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید سلامت، در پناهگاه حیات‌وحش سلکه رهاسازی کرد.

پناهگاه حیات وحش سلکه، با تلاش محیط‌بانان، به مأمنی امن برای زیست پرندگان مهاجر و بومی تبدیل شده و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی منطقه ایفا می‌کند.