پخش زنده
امروز: -
یک شهروند طبیعتدوست صومعهسرایی، دو قطعه پرنده را که زنده گیری شده بود در پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه سرا رها کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امین آقایی یکی از شهروندان دوستدار حیات وحش شهرستان صومعهسرا، یک قطعه گیلانشاه بال سفید و یک قطعه اردک نوکپهن را که افراد ناشناس زنده گیری کرده بودند، پس از بررسیهای کارشناسی و تأیید سلامت، در پناهگاه حیاتوحش سلکه رهاسازی کرد.
پناهگاه حیات وحش سلکه، با تلاش محیطبانان، به مأمنی امن برای زیست پرندگان مهاجر و بومی تبدیل شده و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی منطقه ایفا میکند.