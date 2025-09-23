رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: تکمیل و تجهیز کمپ ترک اعتیاد یاغمورعلی ارومیه ضمن جمع آوری معتادان متجاهر و جلوگیری از سرقت ، کاهش پرونده‌های کیفری دادگستری را نیز در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، شهردار ارومیه، مدیر کل بهزیستی استان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های مرتبط از کمپ ترک اعتیاد یاغمور علی بازدید و در جریان مشکلات آن قرار گفتند.

رئیس کل دادگستری استان در این بازدید گفت: در راستای ساماندهی کمپ‌های نگهداری معتادان و در جهت جلوگیری از سرقت‌های احتمالی توسط معتادان متجاهر و همچنین برای کاستن از انباشت پرونده‌های کیفری در دادسرا‌ها و محاکم تلاش بر این است که کمپ‌های ترک اعتیاد مورد نیاز، احداث، تکمیل و تجهیز کردند تا بتوان معتادان متجاهر سطح شهر را جمع آوری و تحت کنترل و نظارت قرار داد.

عتباتی افزود: برخی از معتادان که به نوعی بیمار هم هستند برای تامین مواد مخدر خود دست به سرقت زده و به این ترتیب نظم و امنیت شهروندان را به هم می‌زنند و چنانچه فضایی برای درمان و ترک اعتیاد این افراد فراهم شود هم از ارتکاب این جرایم و هم از تشکیل و انباشت پرونده برای دادگستری جلوگیری می‌شود و هم شهروندان احساس امنیت و آسایش می‌کنند و در واقع برای خود این معتادان هم مفید است و از خطرات بیشتر برای آن جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان در بازدید از این کمپ که مدت‌ها برای احداث بخشی از زمین آن اقدام شده است ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است دستورات لازم را صادر و تاکید کرد می‌بایست اعتبار لازم برای آن تخصیص داده شود و نیز بخش دیگر آن که ساختمان بلا استفاده است تکمیل و تجهیز و مورد بهره برداری قرار گیرد.

مجیدی دادستان مرکز استان هم با جدیت تاکید کرد: باید ساختمان بلا استفاده فورا تکمیل شود و برای احداث ساختمان جدید اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد چرا که این افراد معتاد در واقع بیمارانی هستند که باید جامعه نسب به درمان و باز پروری آنها و بازگشت به آغوش خانواده بی تفاوت نباشد.

مجیدی تاکید کرد: ادارات مرتبط از جمله اداره کل بازرسی استان، سازمان برنامه ریزی استان و اداره کل راه و شهرسازی با همکاری فرمانداری، شهرداری و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سایر نهاد‌ها باید اقدامات لازم را برای تکمیل و تجهیز محل کمپ انجام دهند تا از تضییع بیت‌المال جلوگیری و با جمع آوری معتادان متجاهر آسیب‌های اجتماعی هم کاهش یابد.