رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: با اینکه می‌دانستیم در تهران امکان خشکسالی هست و آب مورد نیاز از خارج از تهران تامین می‌شود، کوتاهی شده است. امیدواریم سریعتر لایحه آن در شورا ارائه شود و بتوان از آن استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز اول مهر و بازگشایی مدارس، گفت: امیدواریم دانش‌آموزان برای کشور افتخارآفرین باشند.

وی با بیان اینکه گزارشی از بازدید میدانی یکی از اعضا از منطقه ۱۲ ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد: بررسی آیین‌نامه داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها هم در دستور جلسه قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت ترافیک امروز، خاطرنشان کرد: امروز وضعیت خوب بود و امیدواریم شنبه هفته اینده هم وضعیت این چنین باشد. ما معمولا اول مهر هم نگران ترافیک هستیم هم برای آلودگی آماده‌ایم. امیدواریم شرایط جوی به گونه‌ای باشد که چندان مورد فشار نباشیم.

وی ادامه داد: شناورسازی ساعات اداری در این هفته در جریان است و برای مابقی آن باید دولت تصمیم بگیرد.

چمران با اشاره به وضع آموزش در کشور، یادآور شد: معلمان و استادان در تربیت شاگردان خود نقش اثرگذاری دارند. حتی نحوه رفتار اساتید نیز الگوی دانش‌آموزان و دانشجویان است و اگر معلمان و استادان خوبی داشته باشیم قطعا بر تربیت افراد اثرگذار خواهد بود.

وی در مورد به‌کارگیری بانوان به عنوان راهبران مترو، گفت: راهبری مترو یک کار تخصصی است و باید شرایط مختلف را به صورت تخصصی بررسی کرد.