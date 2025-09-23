پخش زنده
آئین افتتاحیه پایگاه تغذیه سالم استاندارد در مدارس نواحی ۲ و ۴ آموزش و پرورش استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این آئین که با حضور حجت الاسلام قاسم روانبخش نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پایگاه تغذیه سالم در مدرسه «حاجیه خانم مشرف» ناحیه دو و مدرسه «حضرت زینب (س)» ناحیه چهار اداره کل آموزش و پرورش استان با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال برای ارائه خدمات به دانش آموزان افتتاح شد.
این پایگاههای تغذیه با هدف فراهم کردن شرایط استاندارد در فضاهای بهداشتی مدارس به مرحله اجرا در آمده است.