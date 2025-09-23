به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول امور عشایری استان همدان گفت: ۱۰۰ دانش آموز عشایری در استان همدان به صورت ثابت در ۷ کلاس و ۷۰۰ دانش آموز عشایری بصورت کوچ رو و در قالب ۷۰ کلاس در مناطق ییلاقی و قشلاقی تحصیل خود را امروز آغاز کردند.

جعفر کاویانی دلشاد گفت: با توجه به اینکه بیشتر بچه‌های عشایری درس خواندنشون در زمان کوچ صورت می‌گیرد؛ در حال حاضر ۲۰ معلم عشایری جذب شدند که نیاز به جذب ۳۰ معلم دیگر در بخش کوچ رو داریم.

قشلاق گمار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان در استان همدان ایران است؛ که امروز یک مهر را با حضور ۱۸ دانش آموز دختر و پسر جشن گرفتند.