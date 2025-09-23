معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی از کشف یک محموله آرد قاچاق در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تهوری گفت: این محموله در بازرسی از یک دستگاه وانت کشف شد.

وی افزود: ظهر امروز یک وانت مشکوک مورد بازرسی قرار گرفت و پس از حضور بازرسان اداره کل و پلیس امنیت اقتصادی ۱۴ کیسه آرد یارانه‌ای کشف و توقیف شد.



معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان گفت: پرونده تخلف برای متهم جهت سیر مراحل قانونی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.