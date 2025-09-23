رییس اداره راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، از تکمیل طرح روکش آسفالت حفاظتی اسلاری محور بلداجی به سه راهی زوردگان خبر داد.

وی از تکمیل طرح روکش آسفالت حفاظتی اسلاری محور بلداجی به سه راهی زوردگان در روز‌های آینده خبر داد و تاکید کرد: این پروژه گامی مهم در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در مناطق روستایی شهرستان است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی گفت: مبلغ قرارداد اجرای پروژه ۲۳ میلیارد تومان بوده و طول کل قرارداد ۵۲ کیلومتر است که حدود ۲۱ کیلومتر آن در محور بلداجی – زوردگان در حال حاضر در دست اجراست.

طهماسبی افزود: این طرح علاوه بر افزایش ایمنی رانندگان و کاهش حوادث، موجب کاهش زمان سفر و تسهیل تردد برای شهروندان و کامیون‌ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: طرح‌های روکش آسفالت حفاظتی اسلاری، با هدف طول عمر بیشتر راه‌ها و کاهش هزینه‌های نگهداری، به‌طور مستمر در دستور کار اداره راه‌های فرعی و روستایی شهرستان بروجن قرار دارند.

رییس اداره راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال گفت: با تکمیل این محور، اهالی و مسافران شاهد بهبود کیفیت جاده‌ها و افزایش ایمنی سفر خواهند بود و این پروژه نمونه‌ای از تلاش‌های مستمر برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق روستایی است.