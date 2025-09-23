پخش زنده
رییس اداره راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری وحمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری، از تکمیل طرح روکش آسفالت حفاظتی اسلاری محور بلداجی به سه راهی زوردگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،طهماسبی گفت: این طرح گامی مهم در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در مناطق روستایی شهرستان است.
وی از تکمیل طرح روکش آسفالت حفاظتی اسلاری محور بلداجی به سه راهی زوردگان در روزهای آینده خبر داد و تاکید کرد: این پروژه گامی مهم در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در مناطق روستایی شهرستان است.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود زیرساختهای حملونقل روستایی گفت: مبلغ قرارداد اجرای پروژه ۲۳ میلیارد تومان بوده و طول کل قرارداد ۵۲ کیلومتر است که حدود ۲۱ کیلومتر آن در محور بلداجی – زوردگان در حال حاضر در دست اجراست.
طهماسبی افزود: این طرح علاوه بر افزایش ایمنی رانندگان و کاهش حوادث، موجب کاهش زمان سفر و تسهیل تردد برای شهروندان و کامیونها خواهد شد.
وی تاکید کرد: طرحهای روکش آسفالت حفاظتی اسلاری، با هدف طول عمر بیشتر راهها و کاهش هزینههای نگهداری، بهطور مستمر در دستور کار اداره راههای فرعی و روستایی شهرستان بروجن قرار دارند.
رییس اداره راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال گفت: با تکمیل این محور، اهالی و مسافران شاهد بهبود کیفیت جادهها و افزایش ایمنی سفر خواهند بود و این پروژه نمونهای از تلاشهای مستمر برای توسعه زیرساختهای حملونقل در مناطق روستایی است.