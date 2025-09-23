



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین پرواز حج عمره استان فارس امروز با ظرفیت ۲۶۰ زائر از فرودگاه شهید دستغیب شیراز اعزام شد.

مدیرکل حج و زیارت فارس، گفت : پرواز‌های استان فارس تحت عنوان حرم تا حرم؛ همراه با شهدا از فرودگاه شهید دستغیب شیراز به مقصد جده آغاز شد.

علیرضا زینلی افزود: تمامی پرواز‌های مهرماه تکمیل شده است، اما راه‌اندازی پرواز‌ها از فرودگاه شهید دستغیب به مقصد جده برای آبان‌ماه نیز در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه مدت‌زمان سفر حج عمره ۱۰ روز است، گفت: متقاضیان می‌توانند به دو شیوه، از طریق مراجعه به تمامی دفاتر زیارتی یا ثبت‌نام در سایت my.haj.ir اقدام کنند.

مدیرکل حج و زیارت فارس با اشاره به هدیه ویژه به زوج‌های جوان گفت: به زوج‌هایی که در سال ۱۴۰۴ ازدواج کرده باشند، دو سهمیه خارج از نوبت برای حج عمره اهدا می‌شود که نیاز به پرداخت هزینه خرید این هدیه ندارند.

وی توضیح داد که این زوجین تنها باید هزینه اعزام خود را پرداخت کنند؛ افراد مشمول این طرح برای تشکیل پرونده می‌توانند به اداره‌کل حج و زیارت فارس واقع در بلوار ارم شیراز مراجعه کنند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس نیز گفت: این فرودگاه به روال هر سال و مطابق برنامه‌ای که سازمان حج و زیارت اعلام می‌کند، میزبان زائران حرم امن الهی است.

فخرالدین کشاورز افزود: امسال نیز از امروز، اول مهرماه، پرواز‌ها آغاز شده است؛ پرواز‌ها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و با هواپیما‌های ایرباس انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: به ازای هر ۱۰ روز، یک پرواز با ظرفیت ۲۶۰ نفر خواهیم داشت که حداقل دو کاروان را جابه‌جا می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس بیان کرد: این فرودگاه آماده ارائه خدمت به زائران است؛ اگرچه برنامه پروازی به صورت ماهانه اعلام می‌شود، اما این پرواز‌ها تا اسفندماه ادامه خواهد داشت.