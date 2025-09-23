پخش زنده
امروز: -
۷۰ تابلو نقاشی در نمایشگاه گروهی نقاشی بروجن به نمایش درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن گفت: ۷۰ تابلو نقاشی از هنرمندان این شهرستان در نمایشگاه گروهی نقاشی «جوانههای هنر» بروجن به نمایش درآمد.
احمد مردانی بروجنی گفت: نمایشگاه گروهی نقاشی «جوانههای هنر» به همت آموزشگاه نقاشی «رنگ سایه» و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن در نگارخانه بهمن فرهنگسرا برپا شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن افزود: در این نمایشگاه گروهی ۷۰ تابلو با تکنیکهای سیاه قلم، رنگروغن، آبرنگ، مداد رنگ، اکریلیک و پاستل گچی از ۳۶ هنرمند در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
مردانی تصریح کرد: نمایشگاه گروهی نقاشی «جوانههای هنر» بروجن تا چهارم مهرماه سالجاری همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ پذیرای علاقهمندان هنرهای تجسمی است.