از ابتدای امسال تا کنون ۲۵ هزار کودک ۴ تا ۶ ساله تحت پوشش معاینات چشم پزشکی پیشگیری از آمبلیوپی قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر کل بهزیستی استان کردستان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون ۲۵ هزار نفراز کودکان ۴ تا ۶ ساله تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند گفت تا پایان سال باید ۸۰ هزار نفر از کودکان واجد شرایط تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
رسولی با اشاره به اینکه ۲۰ پایگاه در استان کردستان مسئول اجرای این طرح هستند، گفت: سنین ۴ تا ۶ سال سن طلایی برای پیشگیری و درمان اختلالات مربوط به بینایی است.
سال گذشته بیش از ۷۲ هزار کودک معادل ۹۰ درصد از کودکان گروههای سنی هدف تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.
پارسال ۷۲۴ نفر دارای اختلات چشم و آمبلیوپی شناسایی شدند.