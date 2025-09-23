پخش زنده
چین با اظهارات «غیرمسئولانه» آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره تایوان مخالفت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، در این گزارش آمده است: وزارت خارجه چین روز سهشنبه (۲۳ سپتامبر) اعلام کرد از اظهارات «غیرمسئولانه» کره جنوبی، ژاپن و آمریکا درباره تایوان بهشدت ابراز تأسف کرده و با آن مخالفت میکند. چین از این کشورها خواست «از هرگونه حمایت از فعالیتهای جداییطلبانه موسوم به استقلال تایوان، در هر شکلی، دست بردارند».
وزرای خارجه کره جنوبی، ژاپن و آمریکا پس از نشست خود در روز دوشنبه (۲۲ سپتامبر) در نیویورک، در بیانیه مشترکی نسبت به افزایش فعالیتهای بیثباتکننده در اطراف تایوان ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه چین همچنین مخالفت شدید خود را با «ادعاهای غیرقانونی دریایی» در دریای جنوبی چین و تلاش برای اجرای چنین ادعاهایی بیان کردند.
گُو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری در ارتباط با دریای جنوبی چین گفت این کشورها باید به تلاشهای کشورهای منطقه برای حلوفصل مسائل از طریق گفتوگو و مشورت احترام بگذارند و از «دامنزدن به تنشها یا ایجاد تقابل» خودداری کنند.