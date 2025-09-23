پخش زنده
معاون توسعه و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد :طرح تعویض کنتورهای فرسوده با کنتورهای هوشمند با هدف جایگزینی کنتورهای هوشمند و ارتقای مدیریت منابع آبی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مخلصی گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه پنجساله هفتم، شرکتهای آب و فاضلاب موظف به تعویض کنتورهای فرسوده یا کنتور مشترکینی هستند که بیش از الگوی تعیینشده مصرف آب دارند. این طرح با هدف جایگزینی کنتورهای هوشمند و ارتقای مدیریت منابع آبی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از مهمترین مزایای این کنتورها میتوان به کاهش تلفات آب، شناسایی نشت شبکه، ثبت لحظهای برداشت آب و امکان مدیریت هدررفت واقعی اشاره کرد. همچنین این تجهیزات امکان شناسایی مصرفهای نامتعارف و ارسال هشدار به مشترکین را فراهم میآورند.
معاون توسعه و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: کارشناسان معتقدند اجرای این طرح علاوه بر کمک به مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف آب، باعث ارتقای بهرهوری تاسیسات آبرسانی در شرایط بحرانی تأمین آب خواهد شد.
مخلصی خاطر نشان کرد: از منظر اقتصادی نیز کنتورهای هوشمند منافع دوطرفهای برای شرکت آب و فاضلاب و مشترکین دارند و این طرح موجب بهبود وصول مطالبات، کاهش بدهیها، حذف مشکلات قرائت حضوری و جلوگیری از مزاحمت برای مشترکین میشود.