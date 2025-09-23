مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تشکیل و راه اندازی کارگروه استانی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها خبر داد و گفت: نخستین جلسه این کارگروه با موضوع احیای تالاب بندعلیخان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عباس نژاد با اشاره به اهمیت این نشست گفت: در ابتدای جلسه گزارشی از وضع محیط زیست منطقه، چالش‌های موجود و برنامه‌های عملیاتی ارائه شد و پس از تبادل نظر و طرح پیشنهاد‌های نمایندگان دستگاه‌های متولی، مصوبات مهمی به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد، بازدید میدانی مشترکی از تالاب بندعلیخان و منطقه حفاظت شده کویر با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی و به میزبانی فرمانداری ویژه ورامین انجام شود و همچنین به منظور بررسی دقیق‌تر موضوع، کمیته فنی کارشناسی متشکل از نمایندگان و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط طی دو هفته آینده در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران تشکیل خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه به یکی دیگر از تصمیمات این کارگروه اشاره کرد و بیان داشت: به پیشنهاد نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای تهران، تالاب بندعلیخان به سه پهنه شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می‌شود و بر این اساس، در پهنه شمالی نیاز آبی تالاب از طریق رودخانه جاجرود (شور و شیرین)، فاضلاب تصفیه شده شهرک صنعتی چرمشهر و سایر منابع تأمین خواهد شد.

عباس نژاد ادامه داد: در پهنه میانی، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب از نیاز آبی تالاب توسط رودخانه شور دیری پس از شهرستان پرند تأمین می‌شود و در پهنه جنوبی نیز نیاز آبی از طریق بند رجب بیگی تأمین خواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: ضوابط فنی و اجرایی این طرح پس از بازدید میدانی و بررسی‌های تخصصی در کمیته کارشناسی ارائه و نهایی خواهد شد.