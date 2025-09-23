جشن نوروز دانش با حضور دانش آموزان در روستای کوهستانی کشکک رامیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛در دل کوههای صعبالعبور و در میان طبیعت بکر، روستای کشکک قرار دارد؛ جایی که امروز دانش آموزان ابتداییبا لباس های زیبای سنتی ، نوروز علم و دانش را جشن گرفتند. امروز این مدرسه کوچک با شور و شوق دانش آموزانی پر شد که دختران آن با لباس های زیبای محلی خود ، به استقبال سال تحصیلی جدید آمده بودند. حضور معلمان هم در این روستای دور دست ، مهر تأییدی بود بر این باور ،که آموزش حق هر کودکی است . شور و شوق دانش آموزان در مدرسه کشکک نشان میدهد که حتی در دورافتادهترین نقاط کشور نیز، چرخ آموزش برای آینده ایران متوقف نخواهد شد.