به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در دل کوه‌های صعب‌العبور و در میان طبیعت بکر، روستای کشکک قرار دارد؛ جایی که امروز دانش آموزان ابتدایی‌با لباس های زیبای سنتی ، نوروز علم و دانش را جشن گرفتند.

امروز این مدرسه کوچک با شور و شوق دانش آموزانی پر شد که دختران آن با لباس های زیبای محلی خود ، به استقبال سال تحصیلی جدید آمده بودند.

حضور معلمان هم در این روستای دور دست ، مهر تأییدی بود بر این باور ،که آموزش حق هر کودکی است .

شور و شوق دانش آموزان در مدرسه کشکک نشان می‌دهد که حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز، چرخ آموزش برای آینده ایران متوقف نخواهد شد.