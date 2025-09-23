به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در آئین نواختن زنگ مهر گفت: طبق برنامه‌ریزی مدارس سنگی و کانکسی استان تا پایان مهر در استان جمع‌آوری می‌شود.

رضا رحمانی افزود: بر ضرورت توجه به کیفیت آموزش در مدارس تأکید کرد و افزود: در مدارس باید نیرو‌های مؤثر برای آینده کشور تربیت شوند.

رحمانی، با اشاره به اینکه باید آذربایجان‌غربی با توجه به ظرفیت‌های موجود، جزو پنج استان اول در حوزه‌های مختلف شود، اظهارکرد: وجود ظرفیت‌های مرزی و معادن طلا از جمله ظرفیت‌هایی است که باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان استفاده شود و لذا معلمان نیز باید در این مسیر همراهی کنند.

وی، با بیان اینکه پروژه‌های سازندگی استان از پلدشت تا سردشت فعال است، افزود: فضای توسعه‌ای در استان آغاز شده است.

رحمانی، با تأکید بر تهیه برنامه جامع برای احداث مدارس به صورت جداگانه اظهار کرد: احصای مناطق مورد نیاز برای احداث مدرسه لازم است و باید احداث هنرستان‌ها براساس نیاز‌های منطقه و هر شهرستان انجام شود.

استاندارآذربایجان‌غربی، با بیان اینکه آرامش امروز را مدیون جانفشانی شهدا و نیرو‌های امنیتی و نظامی و انتظامی هستیم اضافه کرد: توسعه عدالت آموزشی و توجه به کیفیت آموزشی سیاست دولت چهاردهم به شمار می‌رود و در راستای توسعه فضا‌های آموزشی، احداث ۸۰۰ مدرسه نیاز استان است تا به استاندارد کشوری برسیم.