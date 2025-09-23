پخش زنده
مدیرکل انتقال خون لرستان گفت: در ششماهه نخست امسال ۳۴ هزار و ۸۱ نفر موفق به اهدای خون شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل انتقال خون لرستان در جلسه شورای راهبردی اداره کل انتقال خون لرستان اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۳۹ هزار و ۹۹۳ لرستانی به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۴ هزار و ۸۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.
علی سوری افزود: این آمار در مقایسه با ۳۳ هزار و ۳۶۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی را نشان میدهد.
مدیرکل انتقال خون لرستان گفت: در این مدت دو هزار و ۹۲۳ بانوی لرستانی نیز موفق به اهدای خون شدند که بیانگر افزایش مشارکت زنان استان در این اقدام انساندوستانه است.
سوری عنوان کرد: از مجموع اهداکنندگان خون در نیمه نخست امسال، ۱۸ هزار و ۸۴۱ نفر اهداکننده مستمر، ۸ هزار و ۷۴۶ نفر باسابقه و ۶ هزار و ۴۷۲ نفر برای نخستینبار خون اهدا کردهاند.
وی با قدردانی از مشارکت مردم لرستان در اهدای خون، تأکید کرد: افزایش تعداد اهداکنندگان خون علاوه بر تأمین نیاز مراکز درمانی، نشاندهنده ارتقای فرهنگ نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی در بین مردم استان است.
مدیرکل انتقال خون لرستان همچنین با اشاره به نیاز همیشگی بیماران به خون گفت: باتوجهبه پیش رو بودن فصل سرما و احتمال کاهش مراجعه اهداکنندگان از مردم شریف لرستان دعوت میکنم همچون گذشته با حضور در پایگاههای انتقال خون یاریگر بیماران نیازمند باشند و با اهدای خون خود در نجات جان انسانها سهیم شوند.
سوری با اعلام خبر کسب رتبه نخست انتقال خون لرستان، در ارزیابی ملی عملکرد ادارات کل انتقال خون کشور، اظهار کرد: اداره کل انتقال خون استان لرستان در ارزیابی سراسری انجامشده توسط دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان انتقال خون ایران، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ در حوزههای مختلف اعم از فنی و اداری شد و بهعنوان استان برتر کشور در ششماهه اول سال ۱۴۰۴ معرفی شد.