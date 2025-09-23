پخش زنده
نائب رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران گفت: برآوردها نشان میدهد که بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت تولید ما خالی مانده و وزارت صمت باید با مدیریت سرمایه و رفع موانع تولید از این ظرفیتها را فعال کند.
علی نقیب در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: ماشین آلات و دستگاههای بسیار زیادی در کشور داریم که یا نصب نشدهاند یا در گمرک خاک میخورند یا در کارخانهها غیر فعال هستند، وزارت صمت باید شرایط تولید را تسهیل و موانع تولید که عمدتا داخلی هستند، رفع کند.
وی اضافه کرد: ما در ایران ظرفیتهای تولید بالایی بویژه برای کالاهای مصرفی داریم، همچنین ظرفیت تولید در صنایعی نظیر فولاد و پتروشیمی بسیار بالاتر از نیاز کشور است که میتوان با این توان تولید، بازار مصرف ۵۰۰ میلیون نفری منطقه را پاسخ داد.
نائب رئیس کمیسیون بهبود کسب و کار اتاق تهران گفت: ناترازیهای انرژی باعث شده ما نتوانیم از همه ظرفیت تولید بهره ببریم، متاسفانه مسئولان فقط بر اسنپ بک تمرکز کردهاند و از ظرفیتهای تولید و رفع موانع تولید غافل شدند.
وی افزود: ما در حوزه نیروی انسانی ماهر متخصص بسیار قوی هستیم، منابغ طبیعی غنی داریم و موقیعت استراتژیک جغرافیایی و پهناوری داریم که میتوانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم.