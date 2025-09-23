به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از انتقال یک ایرانی محبوس در زندان‌های بلژیک به کشورمان خبر داد.

جلالیان اظهار داشت: در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک، یک ایرانی محبوس در زندان‌های بلژیک پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شد.

وی با اشاره به تلاش دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، پلیس بین‌الملل، قوه‌قضاییه، دادستانی تهران و سازمان زندان‌ها در موضوع انتقال محکومان، خاطر نشان کرد: موضوع حمایت‌های انسانی و حقوق بشری از اساسی‌ترین اهداف در انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین با سایر کشورهاست و بر این اساس از ابتدای سالجاری بیش از ۲۰۰ زندانی تبعه خارجی از ایران به کشور‌های متبوع آنها منتقل و ۱۶۰ ایرانی محبوس در سایر کشور‌ها نیز به ایران منتقل شده‌اند.

معاون وزیر دادگستری گفت: در موضوع انتقال محکومان به کشور‌های متبوع، ضمن تکریم زندانیان و توجه به موضوع بازاجتماعی شدن آنان، حقوق خانواده‌های محکومان نیز مورد توجه می‌باشد.