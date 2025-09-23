به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با بازگشایی مدارس در مهرماه ۱۴۰۴ بسیاری از هموطنانمان به ویژه در روستاها و مناطق عشایری تصاویر موبایلی خود را از نخستین روز حضور دانش آموزان در مدرسه به خبرگزاری صدا و سیما ارسال کردند.

شماری از تصاویر ارسالی هموطنان از بازگشایی مدارس در قالب گزارش های چند دقیقه ای جمع آوری و تدوین شده که از صبح امروز به مرور از شبکه خبر پخش می شود.



ویدئوهای ارسالی مردمی از بازگشایی مدارس: