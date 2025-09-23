به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار داشت ماموران انتظامی شهرستان اردبیل با هدف افزايش آرامش فردی و عمومی پاسخگویی به مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان طرح آرامش در شهر را به مدت یک هفته اجرا کردند.

وی افزود با اجرای این طرح ۵۵ معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر ۲۴سارق و۲۵نفر درارتباط با سایر جرایم دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل تصریح کرد از نتایج دیگر این طرح کشف ۲۱ کیلو انواع مواد مخدر کشف ۴۶ فقره پرونده سرقت و توقیف ۵۱ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتور سیکلت است.