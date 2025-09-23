پخش زنده
بیستودومین مجمع عمومی و کنفرانس کمیته بینالمللی پارالمپیک از دوم تا پنجم مهر در سئول برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستودومین مجمع عمومی و کنفرانس کمیته بینالمللی پارالمپیک با حضور حدود ۴۰۰ نماینده از ۱۹۰ عضو آن و چندین فدراسیون بینالمللی بهرسمیتشناختهشده از سوی IPC، در سئول پایتخت کرهجنوبی برگزار میشود.
در این رویداد نمایندگان کمیتههای ملی پارالمپیک کشورها، فدراسیونهای بینالمللی و سازمانهای ورزشی افراد دارای معلولیت، حضور خواهند داشت.
از ایران نیز دکتر غفور کارگری، رییس کمیته ملی پارالمپیک، در این مجمع حضور خواهد داشت و ضمن سخنرانی، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای جنبش پارالمپیک ایران ارائه خواهد کرد.
برنامهها از روز چهارشنبه (۲مهر) با برگزاری کنفرانسی دو روزه آغاز خواهد شد. در این کنفرانس، دبیر اجرایی IPC دکتر مایک پیترز و اعضای تیم مدیریتی ارشد او گزارشهایی درباره اقدامات انجامشده از زمان برگزاری مجمع ۲۰۲۳ ارائه میکنند. همچنین چند عضو IPC تجربههای موفق خود را بهعنوان نمونههایی برای مطالعه موردی در اختیار دیگر اعضا قرار خواهند داد. این روز با اعطای «نشان افتخار پارالمپیک» از سوی اندرو پارسونز رییس IPC، به سه فرد برجسته که خدمات شایانی به جنبش پارالمپیک داشتهاند به پایان خواهد رسید.
روز پنجشنبه (۳مهر) نامزدهای انتخابات هیاترییسه IPC برنامهها و دیدگاههای خود را به اعضا معرفی میکنند.
از جمعه (۴مهر) مجمع عمومی آغاز خواهد شد و یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار، بررسی وضعیت عضویت کمیتههای ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس خواهد بود. این دو کمیته در مجمع ۲۰۲۳ بهطور جزئی تعلیق شده بودند و این بار اعضا درباره ادامه تعلیق کامل، تعلیق جزئی یا لغو تعلیق تصمیمگیری خواهند کرد.
روز شنبه (۵مهر) نیز انتخابات هیاترییسه IPC برگزار میشود.
دو نامزد برای ریاست اندرو پارسونز (رییس فعلی) و دونگهیون بِی از کرهجنوبی رقابت خواهند کرد.
همچنین شش نامزد برای دو پست نایبرییسی معرفی شدهاند که طبق اساسنامه، یکی از نواب رییس باید همجنس رییس نباشد و نایبرییس دوم نیز نباید با نایبرییس اول همجنس باشد. علاوه بر این، ۲۶ نفر برای هفت کرسی عضویت عادی رقابت میکنند که دستکم سه نفر از آنها باید زن و سه نفر مرد باشند.
مجمع عمومی IPC بهعنوان مهمترین گردهمایی این نهاد، محلی است که اعضا، سیاستها و مسیر آینده جنبش پارالمپیک را تعیین میکنند. آخرین دوره این مجمع، سال ۲۰۲۳ به میزبانی بحرین برگزار شده بود.
کمیته پارالمپیک کرهجنوبی پس از یک فرآیند رقابتی، به عنوان میزبان این دورهی مجمع انتخاب شد.