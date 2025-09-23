به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نورالدینی گفت: در صورتی که کارگاه‌های مجاز هزینه‌ای غیر از هزینه‌های جانبی دریافت کنند، متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به اتحادیه‌های مربوط ارائه دهند و موضوع به طور قطع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد گفت: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، هزینه‌های مرتبط با تجهیزات دوگانه‌سوز شامل مخزن، کیت و سایر اقلام نصب به طور کامل رایگان است، اما اگر خودرویی نیاز به تعویض قطعاتی خارج از این تجهیزات، مانند شمع یا رله داشته باشد، پرداخت هزینه آن به عهده مالک خودرو خواهد بود و کارگاه موظف است فاکتور رسمی ارائه کند.

نورالدینی افزود: ثبت‌نام مشمولان این طرح از طریق سامانه gcr.ipdc.ir صورت می‌گیرد و کارگاه‌هایی که مرتکب تخلف شوند، دسترسی آنها از سوی شرکت مجری در سامانه مربوط مسدود خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین شماره تلفن‌های ۰۲۱-۹۱۰۱۲۹۶۱ و ۰۲۱-۹۱۰۱۳۷۹۱ داخلی ۳ برای ثبت شکایت متقاضیان اعلام شده است.