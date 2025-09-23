سردار محمد قنبری در حاشیه همراهی دختر شهید مدافع امنیت سرهنگ «فرهاد حدادیان پور» از منزل تا مدرسه گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نفس ایستادگی و مقاومت در برابر تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با شهامت و دفع قهرمانانه مدافعان وطن و امنیت این تهاجم سنگین با ضربات کوبنده و ویرانگر، چهره زیبایی از دفاع و پایداری کشورمان را به نمایش گذاشت و چهره سیاه و زشت آن را برای متجاوزان پررنگ‌تر کرد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا بیان کرد: شهید حدادیان پور از کارآگاهان برجسته اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در تاریخ دوم تیرماه سال جاری در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جعلی صهیونی به کشور عزیزمان به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

نواختن زنگ مهر محمدی با همراهی پدرانه فرزند شهید هاشمی از خانه تا مدرسه

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، با حضور رئیس پلیس پیشگیری فراجا زنگ مهر در دبستان دولتی دخترانه هجرت طنین انداز شد.

سردار علی مویدی خرم آبادی در این مراسم در جمع معلمان، مربیان و دانش آموزان گفت: زنگ مدرسه برای ما زنگ امنیت است، دانش آموزان امید همه ما هستند، باز دوباره پویایی وسرزندگی درحرکت دانش آموزان از خانه تا مدرسه تداعی می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌های علم و فناوری کشور در این ماه ریشه می‌دوانند و باز سرآغاز فصل‌های علم و شکوفایی استعداد‌های جدید بارقه‌های مهر و امید و نشاط را در دل‌ها جوانه می‌زند.

گفتنی است، شهید والامقام مرتضی هاشمی در حمله رژیم صهیونیستی به مقر پلیس پیشگیری به درجه رفیع شهادت نائل شد.