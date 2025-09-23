بدرقه پدرانه فرزندان شهدای پلیس در دفاع مقدس ۱۲ روزه از خانه تا مدرسه
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، مسئولان پلیس فراجا فرزندان شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و مدافع حرم از منزل تا مدرسه بدرقه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، رئیس پلیس آگاهی فراجا صبح امروز در اجرای طرح تکریم و همراهی فرزندان شهید فراجا از منزل تا مدرسه، لیوسا ۸ ساله فرزند شهید فرهاد حدادیان پور از شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حمله ددمنشانه رژیم منحوس صهیونی به ایران عزیز را تا مدرسه همراهی کرد.
سردار محمد قنبری در حاشیه همراهی دختر شهید مدافع امنیت سرهنگ «فرهاد حدادیان پور» از منزل تا مدرسه گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نفس ایستادگی و مقاومت در برابر تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با شهامت و دفع قهرمانانه مدافعان وطن و امنیت این تهاجم سنگین با ضربات کوبنده و ویرانگر، چهره زیبایی از دفاع و پایداری کشورمان را به نمایش گذاشت و چهره سیاه و زشت آن را برای متجاوزان پررنگتر کرد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا بیان کرد: شهید حدادیان پور از کارآگاهان برجسته اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در تاریخ دوم تیرماه سال جاری در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جعلی صهیونی به کشور عزیزمان به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
نواختن زنگ مهر محمدی با همراهی پدرانه فرزند شهید هاشمی از خانه تا مدرسه
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، با حضور رئیس پلیس پیشگیری فراجا زنگ مهر در دبستان دولتی دخترانه هجرت طنین انداز شد.
سردار علی مویدی خرم آبادی در این مراسم در جمع معلمان، مربیان و دانش آموزان گفت: زنگ مدرسه برای ما زنگ امنیت است، دانش آموزان امید همه ما هستند، باز دوباره پویایی وسرزندگی درحرکت دانش آموزان از خانه تا مدرسه تداعی میشود.
وی افزود: سرمایههای علم و فناوری کشور در این ماه ریشه میدوانند و باز سرآغاز فصلهای علم و شکوفایی استعدادهای جدید بارقههای مهر و امید و نشاط را در دلها جوانه میزند.
گفتنی است، شهید والامقام مرتضی هاشمی در حمله رژیم صهیونیستی به مقر پلیس پیشگیری به درجه رفیع شهادت نائل شد.
همراهی فرزندان شهید کندابی همزمان با آغاز سال تحصیلی
سردار احمدرضا حاتمی فرمانده مرزبانی استان گلستان به اتفاق هیئت همراه با حضور در منزل شهید احمد کندابی در شهرستان کردکوی، دو فرزند این شهید به نامهای یاسین و امیرعلی که در مقطع ابتدایی در حال تحصیل هستند را با تشریفات نظامی و احترام تا مدرسه و کلاس همراهی کردند.
سردار حاتمی فرمانده مرزبانی استان گلستان در جمع دانش آموزان دبستان شاهد شهرستان کردکوی با تبریک سال تحصیلی جدید، ضمن معرفی دختر شهید به دانش آموزان، گفت: امنیت امروز نتیجه ایثار و از خود گذشتگی شهداست و ما باید قدردان شهدا، خانواده و فرزندان دلبند آنان باشیم.
گفتنی است؛ شهید احمدکندابی از مرزبانان جمعی مرزبانی استان هرمزگان بود که ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۹۸ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
فرمانده یگانهای ویژه، فرزند شهید بیداد را بدرقه کرد
فرمانده یگانهای ویژه پاسداران فراجا در نخستین روز مهر با حضور در منزل شهید مهدی بیداد و همراهی فرزند این شهید والامقام تا مدرسه، گفت: یاد پدران آسمانی در جان فرزندانشان زنده است و این سرمایههای معنوی، آیندهسازان ایران اسلامیاند.
سردار مسعود مصدق در جمع دانشآموزان این مدرسه با اشاره به جایگاه بیبدیل شهدا و خانوادههایشان، گفت: فرزندان شهدا، نه تنها یادگار خونهای پاک و حماسههای ماندگارند، بلکه چراغهای فروزانی هستند که آینده این سرزمین را روشن نگاه میدارند. مهر برای ما تنها آغاز سال تحصیلی نیست، بلکه تجدید پیمان با آرمان شهیدان و پرورش نسل مؤمن، مقاوم و بصیر است.
بدرقه فرزندان شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و مدافع حرم از منزل تا مدرسه
فرمانده یگانهای انتظامی حفاظتی فراجا در اولین روز از ماه مهر، فرزندان شهید والامقام امیر نادری از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه پلیس دیپلماتیک و فرزندان شهید والامقام هادی شریف و مرتضی ابراهیمی از شهدای مدافع حرم را از منزل تا مدرسه بدرقه و همراهی کرد.
سردار بنی اسدی فر در ادامه؛ در آئین نواختن زنگ مهر دبیرستان شاهد درخشان که با حضور نماینده مردم شریف شهرستان شهریار در مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس آموزش وپرورش و جمعی دیگر از مسولان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی به ویژه شهدای عرصه نظم و امنیت، و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: شروع سال تحصیلی را خدمت معلمان فرهیخته و دانش آموزان عزیز صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
وی در ادامه زنده نگه داشتن یاد وخاطر شهدا را یک امر مهم در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و از دانش آموزان به عنوان نسل آینده خواست ادامه دهنده سیره و راه شهدا باشند.