سال تحصیلی جدید ۱۹۳ هزار دانشآموز خراسان شمالی همزمان با سراسر کشور، امروز (سهشنبه) در دبیرستان دخترانه فرزانگان بجنورد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در این آیین با اشاره به کاهش تعدادانشآموزان پایه اول نسبت به سال گذشته گفت: پیشبینی میشد ۱۹ هزار دانشآموز در پایه اول ثبتنام کنند، اما در نهایت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر ثبتنام شدند.
علی متقیان افزود: اکنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ معلم، سنگر تعلیم و تربیت را با ارزشمندی و فداکاری هدایت میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: در سال جاری ۲۱ طرح فضای ورزشی افتتاح شده و ۷۹۲ مدرسه شادابسازی شده است.
وی همچنین گفت: همچنین کاروان ورزشی با اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد ریال اجرا شده و معلمان استان موفق به کسب ۳۰ مقام کشوری و سه دانشآموز مقام بینالمللی شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی هم در ادامه با تاکید بر اهمیت اتحاد ملی گفت: اتحاد و انسجام ملت مرهون خون شهدا است و تحریمها و فشارهای دشمنان از دیرباز وجود داشته است.
طاهر رستمی با اشاره به شناسایی استعدادهای درخشان دانشآموزان گفت: تلاشها در این زمینه باید بیش از گذشته ادامه یابد.
معاون استاندار همچنین به موفقیت خراسان شمالی در نهضت توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و اظهار کرد: استان در این طرح رتبه اول را کسب کرده است و حوزه پرورشی نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.