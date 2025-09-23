به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نائینی گفت: این رویداد در هشت استان برگزار می‌شود.

وی افزود: مسئولان هر استان ستادی تشکیل می‌دهند که مسئولیت پیگیری این رویداد و ارزیابی اقدامات قبل و بعد از آن را برعهده دارد. هدف ما این است که بتوانیم مسائل کشور را با کمک فناوران کشور و با همیاری معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و نهاد‌های سرمایه‌گذاری، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حل کنیم.

نائینی گفت: پارک شریف به عنوان همکار علمی ما در این رویداد، به ما کمک کرده و بیست و چهار طرح به مرحله نهایی رویداد راه یافته‌اند. از این بیست و چهار طرح، طرح‌های برتر در ده روز آینده انتخاب خواهند شد و سه طرح به عنوان منتخبین نهایی معرفی می‌شوند.

۷۸ طرح توسط فناوران و نوآوران فعال در حوزه کشاورزی و گلخانه کشور و استان به این رویداد ارسال شد که از این ۷۸ طرح ۲۴ طرح وارد دفترچه رویداد شد و ۱۰ طرح به عنوان طرح‌های منتخب در این رویداد به ارائه طرح خود پرداختند و از بین آنها سه طرح به عنوان طرح نهایی توسط داوران انتخاب می‌شود.

در این رویداد ملی، طرح‌های مختلف همچون؛ گلخانه آیروپونیک تولید مینی تیوبر سیب زمینی، تولید رول بذر، طراحی و تولید سیستم کنترل اقلیم گلخانه، سیستم هوشمند اقلیم گلخانه، دستگاه هوشمند برداشت بادام زمینی، طرح دستگاه کشت هیدروپونیک عمودی، تولید گلوکز از ضایعات کشاورزی، هوشمندسازی گلخانه و کشت هیدروپونیک، کود کامل یونیزه، پیشگیری و ریکاوری سرمازدگی محصولات کشاورزی ارائه شد.