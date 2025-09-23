به مناسبت ورود دانش آموزان پایه اول ابتدایی به مدارس سراسر استان مرکزی زنگ شکوفهها نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زنگ شکوفهها در مدارس استان نواخته شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم جشن شکوفهها گفت: ۳۱ شهریورماه مصادف با جشن شکوفهها است که به مناسبت ورود دانش آموزان پایه اول ابتدایی به مدارس سراسر استان برگزار شد.
پیرحسینلو با اشاره به اینکه در همه مدارس سراسر استان زنگ شکوفهها در ساعت ۹ صبح همزمان با سراسر کشور نواخته شد، گفت: حدود ۱۳ هزار نوآموز در مدارس استان در پایه اول ابتدایی مشغول به تحصیل میشوند.