همزمان با برگزاری نوزدهمین نشست سالانه انجمن بورس‌های سازمان همکاری اسلامی، بورس انرژی ایران به عضویت این نهاد بین‌المللی درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: این عضویت با هدف توسعه همکاری‌های بین‌المللی و گسترش ابزارهای مالی مبتنی بر توسعه پایدار در بازارهای سرمایه اسلامی نهایی شده است.

پیوستن به OICEF بخشی از برنامه‌های این بورس در جهت افزایش نفوذ و تعامل مشارکت‌کنندگان بازارهای مرتبط با انرژی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود.

انجمن بورس‌های سازمان همکاری اسلامی با ابتکار کمیته مشارکت‌های تجاری و اقتصادی سازمان همکاری اسلامی (OIC) تأسیس شده و به‌عنوان بستری برای توسعه روابط میان بورس‌های کشورهای عضو عمل می‌کند. این انجمن شبکه‌ای از ارتباطات کاری را در راستای پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌سازد.

عضویت بورس انرژی ایران در این انجمن می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تبادل تجربه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی و افزایش هم‌افزایی میان بازارهای سرمایه کشورهای عضو فراهم کند.