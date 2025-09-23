قنات تاریخی نیگو در منطقه کوهک بخش مرکزی جهرم با هزینه چهار میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال مرمت و احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: احیا و مرمت قنات نیگو در منطقه کوهک بخش مرکزی این شهرستان با هزینه بیش از چهار میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال با مشارکت و خودیاری بهره برداران به پایان رسید.

سجاد قناعتیان با بیان اینکه این قنات بدون نگهداری و لایروبی رها و به دلیل شرایط کوهستانی، امکان انجام هرگونه عملیات غیرممکن بود افزود: برای مرمت قنات، با حفر یک تونل فرعی و به کارگیری دستگاه کمپرسور، خاکبرداری از گالری‌های مسدود شده با سنگ‌های بزرگ کنگلومرا به مدت ۶۰ روز انجام شد.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح، دبی آب استحصالی از قنات، ۵۰ درصد افزایش و دور آبیاری باغ‌های پایین دست از ۶ روز به سه روز کاهش یافته است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: افزایش بهره‌وری و تولید محصول در واحد سطح، تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهر‌ها از مزایای اجرای این طرح بود.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.