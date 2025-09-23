پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: با خرید ۵۱ هزار تن گندم از گندمکاران استان، تاکنون ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نعمان یزدانی گفت: اکنون خرید محصول گندمکاران در استان پایان یافته و تمامی مراکز خرید تعطیل شده است.
وی با اشاره به اینکه خرید گندم در استان از نیمههای خرداد آغاز شد، افزود: امسال ۵۱ هزار تن گندم از کشاورزان استان به صورت تضمینی ۲۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم از این محصول خریداری شد.
وی تصریح کرد: ارزش این میزان گندم ۱۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۹ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال معادل ۹۵ درصد از وجوه خرید این محصول به حساب کشاورزان استان واریز شده است.
یزدانی افزود: مابقی مطالبات گندمکاران استان بابت عرضه گندم به دولت با پیگیریهای انجام شده به زودی پرداخت میشود.