مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد:آتش‌سوزی گسترده در یک سوله ۳۰ هزار متر مربعی در یزد که در نیمه‌شب ۲۹ شهریور رخ داد، با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی و دستگاه‌های امدادی به طور کامل مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بالاکتفی گفت: در این حادثه حدود ۲۰ هزار تن مواد کاغذی و مقوایی دپو شده دچار حریق شد و حجم بالای دود ناشی از سوختن این مواد، نگرانی‌هایی برای ساکنان اطراف سوله ایجاد کرد.

وی افزود: پس از مهار کامل آتش، عملیات انتقال و تخلیه ضایعات آغاز شده و با استفاده از لودر و کمپرسی‌های اعزامی سرعت انجام این عملیات افزایش یافته است. در حال حاضر هیچ‌گونه دود یا آلودگی آزاردهنده به سطح شهر منتقل نمی‌شود و تنها گرد و غبار ناشی از بارگیری در محدوده کارخانه ایجاد شده که به سرعت فرو‌نشست می‌کندو به اطراف شهر یزد نمی‌رسد.

همچنین تاکید شد که با پیش‌بینی‌های انجام شده و تمهیدات کارخانه، روند تخلیه ضایعات به سرعت ادامه دارد.